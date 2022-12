Sampdoria, Federclubs a Figc: “Ombre su Massimo Ferrero, verificate compatibilità”

“La U.C. Sampdoria S.p.A. formazione che milita nella serie A del nostro campionato è un patrimonio del calcio italiano: la favola della Bella Stagione, dei gemelli del gol Roberto Mancini e Gianluca Vialli, al quale in questo momento va l’affetto di tutti gli appassionati è una pagina tra le più belle dello sport italiano a prescindere dalle fedi calcistiche”. Comincia così la lettere che la Federclubs, la Federazione dei club della Sampdoria, ha rivolto alla Figc contro un ipotetico ritorno di Massimo Ferrero alla guida del club blucerchiato.

L’organizzazione dei tifosi sottolinea come il club stia vivendo un momento drammatico, a livello di proprietà prima che sul campo. Una situazione nata otto anni, quando la società venne “regalata […] improvvisamente ad un imprenditore sul quale già erano evidenti ombre di gestione spericolata ed oggi di nuovo pronto a tornare a gestirla in contrasto con ogni etica d’impresa e sportiva”. “Possono il sistema calcio italiano, la giustizia sportiva restare inerti di fronte all’eventualità che un club di serie A con una storia come la Sampdoria torni nelle mani di persone che sono tuttora sotto inchiesta penale per gravi ipotesi di reato nella gestione di società commerciali?”, si interroga il Federclubs nella lettera intitolata “Non voltatevi dall’altra parte”.

“Le ipotesi di reato contestate a Ferrero e ai suoi familiari, gravi al punto di aver portato un anno fa a provvedimenti cautelari restrittivi della libertà – sono compatibili per la giustizia sportiva, per Coni e Figc, con la gestione di una società di calcio di serie A, a maggior ragione se del prestigio e della tradizione della Sampdoria?”, prosegue la lettera, che contiene anche un appello, richiamando la Federazione ai propri doveri anche di vigilanza: “Non vorremmo accadesse nuovamente quanto anni fa occorso al Parma a seguito del mancato controllo ed intervento a tempo debito”.