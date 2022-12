Sampdoria, 27 convocati per il ritiro in Turchia: c’è Winks

Tutto pronto per il ritiro in Turchia. L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha diramato la lista dei 27 blucerchiati che saliranno a bordo del charter FHY328 in direzione Antalya e che prenderanno parte alle due settimane di ritiro invernale in Turchia. Oltre a Manuel De Luca e a Ignacio Pussetto, alle prese con i rispettivi percorsi di recupero, assenti al momento i tre reduci dalla FIFA World Cup Qatar 2022: Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri godranno infatti di un permesso aggiuntivo e si aggregheranno ai compagni direttamente al Calista Sports Center di Kadriye. C’è Harry Winks che ha evidentemente finito il ciclo di cure in Spagna.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Amione, Augello, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru, Savio, Villa.

Centrocampisti: Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Montevago, Quagliarella.