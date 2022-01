Salernitana-Venezia, la dedica di un bambino a Iervolino: “Presidente noi ci crediamo”

by Andrea Bellini

Salernitana, lo stadio Arechi

Salernitana-Venezia è una delle quattro partite condizionata dall’intervento delle Asl per l’elevato numero dei contagiati, in questo caso nei granata. Nonostante, quindi, si sapesse che la sfida non si sarebbe giocata, i cancelli dello Stadio Arechi sono comunque rimasti aperti. Alcuni tifosi sono entrati, sette dei quali provenienti dal Veneto. Due invece i sostenitori presenti in Curva Sud, riservata ai sostenitori della Salernitana, tra cui un bambino, che ha esposto un cartellone con una dedica al nuovo presidente del club, Danilo Iervolino: “Presidente noi ci crediamo”, il messaggio.