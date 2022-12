Salernitana, Ochoa ha svolto le visite mediche: a ore la firma sul contratto

Non è ancora ufficiale, ma la marcia di avvicinamento di Guillermo Ochoa al vestire la maglia della Salernitana procede spedita. L’estremo difensore messicano, protagonista anche negli ultimi Mondiali in Qatar, infatti, è arrivato quest’oggi in città, dove ha svolto anche le visite mediche. Si è trattato dell’ultimo passo verso l’ufficialità, che arriva contestualmente alla firma del contratto, prevista nelle prossime ore.