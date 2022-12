Sabatini: “Inchiesta Juve? Mi sento defraudato, ho perso uno Scudetto”

“Mi sento defraudato. Mentre la Juve faceva quello che le viene contestato, io perdevo un campionato a Roma con 87 punti”. Queste le parole di Walter Sabatini in un’intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato riguardo all’inchiesta sulle plusvalenze in cui è coinvolta la Juventus. Il dirigente sportivo si riferisce alla stagione 2016/17, in cui i bianconeri avevano vinto lo scudetto con 91 punti, quattro in più della Roma.

Sulla Roma: “Gioca un calcio sparagnino, non mi piace. Poi può vincere perché il portoghese in quello è maestro”.

Infine, sul Napoli: “Gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo, ho una simpatia particolare per gli azzurri visto l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti. Kvaratskhelia? Purtroppo non l’ho fatto io come colpo”.