Roma, Pellegrini torna ad allenarsi con la squadra e scherza sui social: “Dopo l’infortunio… vincere”

Allarme rientrato per Lorenzo Pellegrini, che aveva tenuto tutti col fiato sospeso dopo aver lasciato il campo per infortunio nel corso dell’amichevole tra Roma e Casa Pia. Il centrocampista giallorosso si è messo alle spalle il problema alla tibia ed è tornato ad allenarsi il gruppo. Attraverso il suo profilo Instagram, ha dunque scherzato: “Dopo il terribile infortunio dell’altro giorno… Vincere“. Pellegrini è immortalato sorridente insieme a Abraham, Kumbulla, Spinazzola e Camara al termine della partitella in allenamento. Tornato in gruppo, il capitano della Roma sarà a disposizione di Mourinho in occasione dell’amichevole contro il Waalwijk, ma non è chiaro se verrà rischiato o meno.