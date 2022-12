Roma, Mourinho: “L’obiettivo del ritiro in Portogallo è giocare, contento di come ho trovato la squadra”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partenza per l’Algarve: “Sono contento di come ho trovato la squadra. Ho visto gente con voglia di lavorare, motivazione e concentrazione. Non è mai facile ritornare e subito riprendere ad allenarsi con intensità e concentrazione, ma sono contento della risposta in questi tre giorni“. L’allenatore portoghese ha poi parlato della trasferta in Portogallo: “L’obiettivo di questo ritiro è giocare. Ci sono tante squadre contro cui avremmo potuto giocare, ma abbiamo cercato gli avversari ideali. Il nostro criterio è stato quello di giocare contro squadre più in forma di noi. Il Cadice, ad esempio, non si è mai fermato ed ha giocato amichevoli importanti come il Manchester United: si vede che nelle loro partite c’è intensità. La squadra portoghese è quinta in classifica, ma soprattutto fino a due giorni fa erano in competizione dato che la Coppa non si è fermata. Per quanto riguarda l’ultima squadra, quella olandese, anche loro riprendono il campionato prima di noi“.

“Nella prima partita cercherò di non far giocare più di 45-60 minuti a giocatore, ma qualcuno sarà costretto a farlo. I risultati in questo momento non sono importanti; serve giocare bene e recuperare intensità. Fin dai primi giorni ho avuto la sensazione che la gente sia tornata preparata psicologicamente per allenarsi bene – ha proseguito Mourinho – Sosta Mondiale in autunno? Si tratta della prima volta per tutti, anche chi ha più esperienza. Tutti noi abbiamo cercato di interpretare la situazione in maniera più professionale possibile, definendo un piano che ti permetta di arrivare bene alla ripresa. Solo 4 nostri giocatori erano in Qatar. Rui Patricio ci raggiungerà in Portogallo, mentre Zalewski tornerà domani. Paulo (Dybala, ndr) è l’unico che resta fuori, ma avevo messo in conto che poteva succedere. Questo è un bel momento per lavorare forte e utilizzare le partite come parte di un piano di allenamento. Ci alleneremo fino al 22 dicembre, poi una piccola sosta e torneremo il 26, per andare avanti fino al 4 gennaio: da lì gli obiettivi saranno i punti“.