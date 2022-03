Roma-Lazio 3-0, Abraham: “Non avrei potuto chiedere niente di più, non ho parole”

by Redazione

Tammy Abraham - Foto Antonio Fraioli

“Non ho parole per la serata di oggi, vedete cosa significa per i tifosi e per i compagni di squadra. Ho sentito parlare del derby tutta la settimana e sono felice di aver contribuito con due gol: non avrei potuto chiedere niente di più”. Lo ha dichiarato l’attaccante della Roma, Tammy Abraham, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio. “Tutti nella Roma hanno fiducia in me e mi hanno fatto sentire subito a casa. Siamo uniti, crediamo tutti nel nostro obiettivo – ha detto l’autore della doppietta ai microfoni di DAZN – così si ottengono risultati. La Roma ha investito molto su di me e io voglio ripagarla”. Una chiosa finale sulla tripletta mancata: “Sono ancora deluso per quel gol, di solito li faccio. Sono comunque contento della doppietta e di questa vittoria fondamentale”, ha concluso Abraham.