Pisa-Atalanta 1-1, botta e risposta nel finale all’Arena Garibaldi

Gara intensa e combattuta nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A: Krstovic porta avanti l’Atalanta nel finale, Durosinmi risponde subito. Un punto che muove la classifica di entrambe.

Un pareggio che premia coraggio e intensità

Si chiude sull’1-1 il confronto tra Pisa e Atalanta all’Arena Garibaldi, match che ha aperto la ventunesima giornata di Serie A. Una partita viva, ben giocata soprattutto dai toscani, decisa solo nel finale dalle reti di Krstovic e del nuovo acquisto Durosinmi.

Un punto prezioso per la Dea, che continua l’avvicinamento alla zona Europa, e risultato importante anche per il Pisa, che interrompe il digiuno di gol casalinghi e raggiunge la Fiorentina a quota 14 punti.

Le scelte iniziali: rotazioni e novità

Rispetto all’undici di Udine, Gilardino cambia due interpreti: Tourè parte titolare al posto di Leris, mentre in difesa Coppola sostituisce lo squalificato Caracciolo.

Ampio turnover invece per Palladino, che guarda anche al prossimo impegno di Champions contro l’Atletico Bilbao. Sulla trequarti agiscono De Ketelaere e Zalewski, con Scamacca riferimento offensivo. Partono dalla panchina Krstovic e il neo acquisto Raspadori.

Primo tempo: Pisa intraprendente, Atalanta timida

L’avvio è tutto di marca pisana. I nerazzurri di casa giocano con coraggio e personalità, creando diverse occasioni. Su punizione di Angori è decisivo Ahanor a salvare sul colpo di testa di Canestrelli.

Ci prova anche Moreo, la cui girata sporca diventa quasi un assist per Tourè, anticipato da Hien. Proprio Tourè è tra i più attivi: tenta la conclusione sul primo palo, ma Carnesecchi è attento.

Una bella azione corale libera poi Aebischer, altruista nel servire Meister, ancora murato dal portiere atalantino. Sul tap-in la palla torna all’ex Bologna, che non riesce però a trovare il compagno in area.

L’Atalanta produce pochissimo: una chance per Musah sul secondo palo non viene sfruttata, mentre su un filtrante di Zalewski è provvidenziale l’uscita bassa di Scuffet su Bernasconi.

Ripresa: cresce la Dea, ma il Pisa resiste

In apertura di secondo tempo il Pisa sfiora ancora il vantaggio: colpo di testa di Moreo, vola Carnesecchi e salva i suoi. Palladino non è soddisfatto e cambia volto alla squadra con un triplo cambio: dentro Ederson, Zappacosta e Raspadori, al debutto in maglia atalantina.

La Dea cresce. Un guizzo di De Ketelaere porta al tiro Scalvini, ma Scuffet si oppone con il piede. Poco dopo Zalewski calcia di poco a lato, mentre il Pisa abbassa il baricentro.

Il finale: Krstovic colpisce, Durosinmi risponde

Anche Gilardino pesca dalla panchina: entrano Piccinini, Leris e il nuovo attaccante Durosinmi, appena arrivato dal Viktoria Plzen. La mossa ridà energia ai toscani e Carnesecchi è costretto a superarsi anche su Piccinini.

A rompere l’equilibrio è però l’Atalanta: Krstovic, entrato dalla panchina, impiega 13 minuti per trovare in mischia il gol dello 0-1, il terzo consecutivo in campionato.

Il Pisa, però, non molla e reagisce immediatamente. Su cross di Leris, Durosinmi si presenta al nuovo pubblico con un gran colpo di testa che batte Carnesecchi e vale l’1-1.

Nel finale i toscani credono anche nella vittoria: esordisce il giovane difensore Bozhinov e arriva un forcing generoso, ma il risultato non cambia più.