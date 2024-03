Pagelle Verona-Milan 1-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Milan, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Bentegodi primo tempo con un grande ritmo e con i rossoneri che vanno vicini al gol del vantaggio in almeno in tre occasioni: prima Montipo e poi i legni dicono di no ad Okafor e Pulisic. Ma il Milan ha ritmo e qualità e passa in vantaggio sul finire del primo tempo grazie a Theo Hernandez che, vince un rimpallo, e poi con il sinistro fa 0-1. I rossoneri non si fermano e nella ripresa raddoppiano grazie al solito Pulisic, abile a ribattere a porta vuota la palla in rete. Il Verona però non si arrende e pesca il jolly con Noslin, autore di un gol meraviglioso. Il Milan passa qualche minuto di sbandamento con Suslov che tira dalla distanza e va vicino al 2-2. Prima Leao va vicino all’1-3 e poi ci pensa Chukwueze con un gran tiro al volo a siglare la rete dell’1-3. Il Milan vola a +3 sulla Juventus.

LE PAGELLE E I VOTI

VERONA (4-2-3-1): Montipò 7; Centonze 5.5, Coppola 5, Dawidowicz 4.5 (12’st Magnani 6), Cabal 5.5 (31’st Vinagre sv); Duda 5.5, Serdar 5 (1’st Dani Silva 6); Suslov 6, Folorunsho 5.5 (12’st Swiderski 6), Lazovic 5 (12’st Mitrovic 6.5); Noslin 7.5. In panchina: Chiesa, Perilli, Charlys, Belahyane, Tavsan, Bonazzoli, Thacthoua. Allenatore: Baroni 5.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6, Kalulu 6 (1’st Gabbia 6.5), Tomori 6.5 (39’st Kjaer sv), Hernandez 7.5; Bennacer 6.5, Reijnders 6; Pulisic 7.5 (21’st Giroud 6), Loftus-Cheek 6 (21’st Musah 6), Leao 6.5; Okafor 6 (29’st Chukwueze 7.5). In panchina: Mirante, Sportiello, Terracciano, Florenzi, Thiaw, Adli, Jovic. Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 5.5.

RETI: 44’pt Hernandez, 5’st Pulisic, 19’st Noslin, 35’st Chukwueze.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Serdar, Tomori, Hernandez, Baroni (all.), Reijnders.

Angoli 3-5.

Recupero 2′ pt, 5′ st.