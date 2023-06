Pagelle Atalanta-Monza 5-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

5-2 al Monza e l’Atalanta è quinta nella classifica finale della Serie A 2022/2023, conquistando un posto in Europa League per la prossima stagione. Partita bellissima e in cui a fare la voce grossa è stato Koopmeiners, autore di una straordinaria tripletta. I brianzoli chiudono undicesimi a quota 52, i bergamaschi concludono l’annata con 64 punti. Di seguito le pagelle e il tabellino di questo match, valido per la 38esima giornata.

LE PAGELLE

ATALANTA: Sportiello 6 (dall’87’ Rossi sv), Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6.5 (dal 60′ Okoli 6), Zappacosta 7, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (dall’87’ De Nipoti sv), Maehle 7.5, Pasalic 6 (dal 60′ Lookman 6), Koopmeiners 9, Hojlund 7 (dall’83’ Muriel 7). Allenatore: Gasperini 7.

MONZA: Di Gregorio 4.5, Caldirola 5, Pablo Marì 5.5, Izzo 5 (dal 69′ Marlon 3), Carlos Augusto 6, Rovella 6, Pessina 6.5, Ciurria 5.5 (dall’82’ Antov sv), Caprari 5 (dall’82’ Machin sv), Colpani 6.5 (dal 69′ Birindelli 5.5), Mota 6 (dal 61′ Petagna 7). Allenatore: Palladino 6.

RETI: 12′ Koopmeiners, 45’+1 Koopmeiners, 51′ Colpani, 74′ Hojlund, 79′ Koopmeiners, 81′ Petagna, 90’+2 Muriel.

NOTE: Ammoniti Rovella, Izzo, Toloi. Espulsi Gasperini, Marlon.