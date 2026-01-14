Napoli-Parma 0-0: dominio sterile e rimpianti al Maradona

Gli azzurri dominano ma non sfondano, super serata del giovane Rinaldi: al Maradona resta l’amaro in bocca
Dopo il pareggio in rimonta di San Siro contro l’Inter, il Napoli non riesce a dare continuità e si ferma sullo 0-0 contro il Parma nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata a gennaio per la partecipazione – poi vincente – degli azzurri alla Supercoppa Italiana.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Un pareggio che pesa soprattutto per i padroni di casa, ora a 40 punti, mentre il Parma torna in Emilia con un risultato prezioso che vale quota 22 e un passo importante verso la salvezza.
Il Parma si copre, il Napoli attacca
Antonio Conte conferma l’assetto visto nelle ultime uscite, mentre Cuesta sorprende con un ampio turnover in vista del match chiave contro il Genoa: fuori Bernabé, Valeri, Delprato, Pellegrino e anche Corvi, prima alternativa dell’infortunato Suzuki.
Tra i pali tocca al terzo portiere Rinaldi, classe 2002, che diventa rapidamente il protagonista inatteso della serata.
Rinaldi muro invalicabile
Il Napoli parte forte e alza subito il ritmo. All’11’ l’azione che porta al gol di McTominay viene fermata dal Var, ma è solo l’inizio di una lunga serata di assedio.
Rinaldi si supera al 27’ sul colpo di testa ravvicinato di Buongiorno, poi è decisivo anche su una girata al volo di Højlund al 33’. Nella ripresa rischia grosso al 53’, quando uno scontro con Circati gli fa perdere il pallone, ma Keita salva tutto chiudendo sull’attaccante azzurro.
I cambi non bastano a Conte
Conte prova a mischiare le carte: entrano Spinazzola, Elmas e Neres, con il brasiliano poi sostituito nel finale da Lucca. Il Parma arretra il baricentro, si compatta e concede pochissimo.
Nel finale il Napoli spinge con maggiore intensità: Vergara entra per dare qualità, serve Lobotka che però calcia centrale. L’ultima grande occasione sfuma quando Delprato intercetta un assist di Spinazzola destinato a Neres, pronto al tap-in vincente.
Parma salvo, Napoli con rimpianti
Lo 0-0 finale scatena la festa degli ospiti e l’abbraccio collettivo attorno a Rinaldi, protagonista assoluto al Maradona. Per il Parma è un punto che vale doppio, per il Napoli invece resta la sensazione di aver sprecato una chance importante nella corsa al vertice, in una partita controllata ma mai realmente chiusa.