Monza-Torino domani in tv: orario e diretta streaming, Amichevole 2022

A una sola settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023, Monza e Torino si sfideranno in amichevole presso l’U-Power Stadium. Di seguito tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I brianzoli sono reduci dalla prestigiosa vittoria contro il Lione, bissata subito dopo in un test a porte chiuse contro l’Arconatese. I granata sono invece stati fermati dalla Cremonese sullo 0-0, portando comunque a casa segnali positivi dall’impegno. Entrambe le squadre vorranno fare bene per proseguire il loro cammino in vista della ripresa della stagione, ormai alle porte. La partita è in programma alle ore 16:00 della giornata di domani, mercoledì 28 dicembre, e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.