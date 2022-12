Monza, Lione battuto in amichevole: in campo anche Pablo Marì

Il Monza ha ottenuto una convincente vittoria esterna in amichevole contro il Lione, in una sfida di lusso in questa fase di preparazione alla ripresa del campionato, distante ormai meno di due settimane. La formazione di Palladino è andata a segno due volte, una per tempo, con Mota Carvalho e Caprari, sfiorando in più riprese il terzo gol. A proposito di singoli, da segnalare il ritorno in campo di Pablo Marì, a quasi due mesi dall’aggressione subita in un centro commerciale di Assago, quando uno squilibrato ha accoltellato diverse persone, tra cui il difensore spagnolo, uccidendo un lavoratore. Tornando alla partita, nel recupero è arrivato il gol di Lukeba a fissare il risultato sull’1-2.