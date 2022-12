Monza, D’Alessandro su Palladino: “Giovane ma con potenzialità. Obiettivi? La salvezza”

Marco D’Alessandro, centrocampista del Monza, ha parlato delle capacità del proprio tecnico, Raffaele Palladino: “Ha grandi qualità a livello umano e con la squadra ha avuto subito empatia. E’ giovane come allenatore, ma ha molte doti e un grande livello di conoscenza. Nella mia carriera ho avuto bravi allenatori e riscontro in lui potenzialità molto alte”. L’esterno biancorosso ha parlato durante la cena natalizia del club anche degli obiettivi di squadra: “Adesso è come ripartire da zero, ma vogliamo confermarci. Sono uno a cui non piace volare alto e dico che l’importante è cominciare a pensare alla salvezza. Sensi? Stava facendo un campionato incredibile, è stata una perdita importante per noi”.