Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del nuovo impegno di Coppa Italia: le parole su Leao preoccupano l’ambiente e i tifosi.

Martedì 23 settembre, alle ore 21:00, il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Lecce e Allegri è già al lavoro con i suoi per preparare la sfida di Coppa Italia. Non filtrano però buone notizie sulle condizioni di Rafael Leao.

Leao assente in Coppa Italia: le parole di Allegri

Ai microfoni di ‘Mediaset’, alla vigilia della gara di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Domani è una competizione diversa dal campionato. È una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio”

Poi su Leao ha riferito: “Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli, domani assolutamente non ci sarà. Poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli”.

Infine, sul nuovo arrivato per il reparto offensivo il tecnico ha detto: “Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno”.