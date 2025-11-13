Le chance per Santiago Gimenez sono terminate: ora il Milan ha messo gli occhi su un nuovo bomber. Tare punta l’ex Inter.

Qualcosa si sta muovendo nei piani alti di casa Milan. Dopo i scarsi risultati avuti da Santiago Gimenez, la società è pronta a muoversi sul mercato per dare un nuovo numero 9 alla squadra. Nelle ultime settimane, sull’agenda del club sarebbe rispuntato un nome che riaccende vecchi ricordi. Da Istanbul arrivano segnali che non lasciano indifferenti: un bomber dal passato della Serie A potrebbe tornare in Italia. Le indiscrezioni parlano di Mauro Icardi, oggi al Galatasaray, e di una possibile apertura che alimenta sogni e dubbi in casa rossonera.

Milan all’assalto: Tare vuole Icardi

Il Milan starebbe mostrando un concreto interesse per Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray e con un contratto in scadenza al termine della stagione. L’attaccante argentino conosce molto bene la Serie A, considerate le avventure con le maglie di Sampdoria e Inter. Proprio l’esperienza nel calcio italiano e l’attuale stato contrattuale lo rendono un profilo molto interessante per il Milan.

I dirigenti milanisti valutano un colpo che possa dare fisicità, capacità di finalizzazione e presenza in area di rigore. Non mancano però le incognite: l’età di Icardi (32 anni), lo stato di forma, l’alto ingaggio (6 milioni) e la necessità per il Milan di tenere immacolato il bilancio.

Anche dal Galatasaray arrivano segnali che il giocatore possa essere ceduto già a gennaio se arriverà l’offerta giusta. Poche settimane fa, l’agente del calciatore ha rivelato: “Ho già ricevuto delle offerte importanti. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte. Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza”.

Il Milan è alla finestra. Per i rossoneri, Mauro Icardi potrebbe diventare quel punto riferimento che spesso è mancato, permettendo al club di tenere alte le aspettative ed alzare il numero di gol.