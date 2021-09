Milan, Baresi: “Molto bene Giraud. Ibrahimovic? Straordinario”

by Lorenzo Minnozzi

Milan Supercoppa Italiana 1988

Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi è convinto che il team guidato da Stefano Pioli abbia le carte giuste (e i giocatori) e “la giusta consapevolezza” per fare bene in Europa e in campionato. Uno dei punti forti? L’attacco ritrovato. “Devo complimentarmi con Giroud, sta facendo molto bene e può dare un grande contributo. Ibrahimovic? Sappiamo cosa può dare in campo, la sua presenza è molto importante“. Il Milan scenderà in campo mercoledì prossimo per il primo incontro di Champions contro il Liverpool. Baresi impaziente di rivedere la squadra dopo sette anni di assenza dal massimo campionato europeo: “Il Milan è cresciuto molto negli ultimi due anni, ora più consapevole e convinta di giocarsela con tutti“. Ricordiamo che Olivier Giroud è stato trovato positivo al covid, probabilmente salterà l’appuntamento di campionato questa domenica con la Lazio e mercoledì prossimo in Champions.