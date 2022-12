Mihajlovic, il ricordo di Lotito: “Esempio di dignità e forza, faremo qualcosa in suo nome”

Presente alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic al Campidoglio anche Claudio Lotito, che ha voluto omaggiare l’ex calciatore e allenatore. Il presidente della Lazio ha consegnato ai figli di Sinisa delle maglie biancocelesti con la scritta Mihajlovic. Dopo aver lasciato il luogo in lacrime, Lotito ha detto: “Ho il ricordo di un grande amico, un grande uomo e un grande padre. È stato coraggioso nel portare avanti una malattia devastante, sempre con il sorriso. Per noi è un esempio di dignità e di forza“. Il patron dei biancocelesti ha poi aggiunto: “Faremo qualche iniziativa in suo nome al fine di celebrarlo come testimonial di tutto il mondo Lazio“.