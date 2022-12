Mihajlovic, lo straziante ricordo della figlia Viktorija: “Ti amo con tutto il cuore, mio eroe”

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino”. La figlia di Sinisa Mihajlovic, Viktorija, sceglie i versi di Eugenio Montale per un ricordo del padre morto quest’oggi all’età di 53 anni per via della leucemia: “Ti amo con tutto il cuore, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio grande amore”, ha aggiunto la figlia del serbo, legatissima all’ex difensore e allenatore.