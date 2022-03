Mihajlovic, il messaggio di Salvini: “Forza amico, ti aspetto per stappare bottiglia di vino serbo”

by Antonio Sepe

Sinisa Mihajlovic, Bologna - Foto Antonio Fraioli

In seguito alle parole di Sinisa Mihajlovic, che ha annunciato la sua nuova battaglia contro la leucemia (LE SUE PAROLE), sono piovuti messaggi di solidarietà e vicinanza nei confronti del tecnico del Bologna. Non sono il mondo del calcio si è stretto intorno a lui, ma ad esempio anche quello della politica, come testimonia il tweet di Matteo Salvini. “Forza amico, guerriero e campione, ti aspetto per stappare una bottiglia di quell’ottimo vino serbo insieme!” ha scritto il segretario della Lega.