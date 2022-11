Lotito risponde a Casini: “Il calcio non è figlio di un Dio minore”

Fisco: Lotito, calcio non è figlio di un Dio minore Fisco: Lotito, calcio non è figlio di un Dio minore Roma, 28 nov. (LaPresse) –

Claudio Lotito ha risposto alle dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, che ha chiesto al governo la rateizzazione in 5 anni delle tasse e senza sanzioni: “Creare nocumento al calcio significa crearlo al sistema. Indubbiamente il calcio è il veicolo più importante dal punto di vista mediatico, è un grande ammortizzatore sociale e nei momenti di difficoltà le persone si rifugiano nei risultati sportivi. Il calcio, però, non è figlio di un Dio minore. Secondo voi la possibilità di rateizzare per 5 anni senza interessi e senza sanzioni sarebbe risolutivo ai fini del problema? Questo non creerebbe disparità di trattamento?”, ha dichiarato il Presidente della Lazio. Casini ha poi replicato: “Questa misura non riguarda solo il calcio, ma è per l’intero sport italiano. La liquidità è mancata a tutti e il basket professionistico ad esempio è nelle stesse condizioni. Non ha senso farci risparmiare 9 mesi per avere liquidità e poi farci ridare tutti i 9 mesi in un’unica soluzione per avere nuovamente problemi di liquidità”.

seri