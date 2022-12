Buone notizie per i tifosi della Lazio. Il medico sociale Ivo Pulcini infatti ha rassicurato sulle condizioni di Ciro Immobile, alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fuori gioco nelle ultime settimane prima della pausa. “Sta bene, ha recuperato al 100% e sarà pronto per forza per l’inizio del campionato dopo la sosta” ha affermato Pulcini, intervenuto durante l’evento ‘Sud e futuri’ tenutosi a Roma.