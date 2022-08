Lazio, pareggio senza gol contro il Real Valladolid: sconfitta ai rigori, errore Vecino

by Davide Triolo

Sergej Milinkovic-Savic - Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti

La Lazio di Maurizio Sarri ha sfidato il Real Valladolid nel contesto di un’amichevole pre-campionato, attendendo l’inizio imminente della nuova annata calcistica. Approccio complesso per i biancocelesti, per via del forsennato ritmo imposto dagli entusiasti spagnoli, sul palcoscenico casalingo; nessun gol nel corso dei primi 45′, con poche occasioni annesse a rappresentare la frazione di riferimento. Sul finire del tempo, però, da segnalare una traversa colpita da Sergio Leon, il quale ha graziato Maximiano al termine di un’azione corale degli iberici. Seconda frazione ugualmente senza emozioni e con ancor meno chance per andare a rete; in evidenza il nuovo acquista Gila dopo aver preso il posto di Patric, in quanto vicino al gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ingranaggi ancora da lucidare per quanto riguarda una Lazio leggermente statica, probabilmente senza nessuna forzatura in vista dell’inizio del campionato; indicazioni cautamente positive per Sarri, seppur da segnalare la sconfitta finale ai rigori per 3-1: errori di Milinkovic-Savic e Vecino.

RIVIVI LA DIRETTA