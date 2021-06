Lazio, Lotito contro l’Inter. Il Messaggero: “Caicedo costa il doppio per i nerazzurri”

by Mattia Zucchiatti

Felipe Caicedo, Lazio 2019-2020 - Foto Antonio Fraioli

A Claudio Lotito il ribaltone di Simone Inzaghi non è andato proprio giù e sembra intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote in chiave mercato al nuovo tecnico dell’Inter. A partire, ad esempio, dalla situazione di Felipe Caicedo, fedelissimo del tecnico piacentino e valutato circa 5 milioni. Come riporta il Messaggero, la Lazio, in risposta ai sondaggi nerazzurri, ha chiesto il doppio. Stesso discorso per Stefan Radu, altro oggetto del desiderio dell’Inter. Ora Lotito pare intenzionato a proporgli un prolungamento biennale dell’attuale accordo, come scrive il quotidiano romano.