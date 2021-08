Lazio, Lotito avverte: “Correa? Pagare moneta vedere cammello. Noi i giocatori li paghiamo”

by Michele Muzzarelli

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

Claudio Lotito non le manda a dire nel corso dell’intervista concessa a 90° minuto. Il patron della Lazio, all’indomani della vittoria sul campo dell’Empoli, affronta argomenti di mercato senza peli sulla lingua. A partire dalla situazione di Correa, nel mirino dell’Inter: “All’inizio della mia presidenza dissi ‘pagare moneta vedere cammello’, il mercato non lo faccio in tv e noi i giocatori li paghiamo”. Una frecciata in piena regola ad alcune formule di acquisto, su tutte quella della Juventus per Locatelli.

“Siamo una squadra in costruzione fino a fine mercato – ha proseguito Lotito – Non ci sono ancora tutte le condizioni per far esprimere Sarri al meglio ed è normale così. Passaggio di Pedro dalla Roma alla Lazio? Credo serva buon senso, confesso che ho ricevuto minacce per il suo arrivo ma era un giocatore idoneo per noi che alla Roma non trovava spazio.” Infine glissa su presunte liti con Inzaghi: “Il passato è passato, non voglio tornarci.”