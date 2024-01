La Roma batte l’Al Shabab 2-1: Joao Costa e Lukaku in gol

La Roma batte l’Al Shabab 2-1 nell’amichevole prevista nell’accordo con Riyadh Season. Decisive le reti di Joao Costa e Lukaku in un test che è servito a De Rossi per valutare i giovani e le seconde linee. La prima occasione dei giallorossi è di Belotti, rimasto peraltro a terra al 22′ dopo un intervento scomposto del portiere avversario in uscita. Al 26′ Pisilli apre un corridoio per Celik che crossa: il Gallo svetta di testa ma non riesce ad abbassare la traiettoria di tiro. La Roma controlla il gioco, ma fatica ad affacciarsi con continuità alla porta avversaria. Al 42′ è il giovane Joao Costa a rendersi pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’esterno controlla col mancino e calcia col destro, ma il portiere è attento e respinge. Al 56′ la Roma passa in vantaggio. Zalewski, dopo due finte, crossa sul secondo palo: sulla destra sbuca Joao Costa che in caduta riesce a battere da posizione defilata l’estremo difensore avversario. Il classe 2005 è protagonista anche al 64′ con un assist illuminante per Lukaku che a tu per tu col portiere però sbaglia il primo pallone della sua partita. Anche l’Al Shabab si affaccia dalle parti di Svilar. E lo fa con Carrasco che al 67′ impegna il serbo, bravo a respingere. Prove di pareggio per i sauditi, che firmano l’1-1 al 78′. Merito del solito Carrasco, che batte il neo entrato Boer con un calcio di punizione perfetto dal limite. A riportare avanti la Roma ci pensa Lukaku, che all’85’ si fa largo tra la difesa dell’Al Shabab e calcia in rete col mancino. Ultima emozione del match con il 2-1 come risultato definitivo.