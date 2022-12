Juventus, ultima seduta di allenamento pre-natalizia: martedì la ripresa

Archiviato il successo per 1-0 in amichevole contro il Rijeka, la Juventus è tornata al lavoro questa mattina al Training Center per l’ultima giornata di allenamento prima della breve sosta natalizia. La seduta diretta da Massimiliano Allegri è stata incentrata su un lavoro di scarico per una parte del gruppo, mentre il resto della squadra ha svolto lavoro tecnico, combinazioni e tiri in porta.

Adesso per i bianconeri ci saranno tre giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 27 dicembre, quando si inizierà a preparare l’ultima amichevole invernale contro lo Standard Liegi. La sfida è in programma venerdì 30 dicembre alle ore 14:30 sempre all’Allianz Stadium, ma questa volta a porte aperte per chiudere il 2022 insieme.