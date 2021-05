Juventus, Paratici: “Champions? Siamo ancora in piedi, no a piano B. Su Buffon…”

by Matteo Di Gangi

Paratici e Nedved - Foto Antonio Fraioli

“Sappiamo l’importanza che ha questa partita. Siamo in corsa e ancora in piedi, ci giochiamo tutte le nostre possibilità come è giusto che sia. Al piano B eventuale ci penseremo quando sarà il momento, per ora siamo concentrati su quel che dobbiamo fare”. Così il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Fabio Paratici, nel pre partita del match contro il Sassuolo. Nella rosa della squadra emiliana figura anche il pallino di mercato Locatelli: “E’ un bravo giocatore ma è del Sassuolo – spiega il dirigente bianconero ai microfoni di Dazn – Non è ancora tempo per il mercato. La priorità è concentrarsi sul campionato”.

E’ sull’ufficialità dell’addio di Buffon: “Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava comunicarlo all’esterno. Al di là di ringraziarlo come club e personalmente, dico che è una persona speciale. C’ha dato tantissimo a livello professionalità e umano – aggiunge Paratici – Ho guadagnato un amico che mi ha insegnato moltissimo in questi undici anni. E’ un’icona dello sport italiano pari a Valentino Rossi, Paltrinieri o Campriani. Porta il nome dell’Italia in giro per il mondo in modo onorevole“. C’è spazio anche per una battuta sulla Superlega: “Il presidente Gravina è una persona di buonsenso come il nostro presidente Agnelli, ci sarà un dialogo tra di noi. Di questi temi parla il nostro presidente, non è il caso di dilungarsi”, conclude.