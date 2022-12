Juventus, Gazzetta: per Paredes futuro lontano da Torino

La vittoria ai Mondiali con la sua Argentina, poi il ritorno a Torino per provare a dare una svolta alla proprio stagione. Leandro Paredes non ha convinto nella prima parte di stagione con la maglia della Juventus, e solo una decisa inversione di rotta potrà portare la dirigenza bianconera a pensare alla conferma dell’ex Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, al momento non sussistono le condizioni per il riscatto: oltre alle prestazioni non esaltanti, pesano i 20 milioni chiesti dal Psg e i 7 di ingaggio del giocatore.