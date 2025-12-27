Juventus cinica a Pisa: Kalulu e Yildiz firmano il colpo bianconero

Alla Cetilar Arena la Juve soffre, colpisce due volte nel finale e batte il Pisa 2-0: pali fatali ai toscani, Spalletti aggancia il Milan
Missione compiuta per la Juventus, che passa 2-0 sul campo del Pisa al termine di una gara più complicata di quanto dica il risultato finale. Alla Cetilar Arena i bianconeri la sbloccano solo nel finale con Kalulu e Yildiz, punendo un Pisa generoso ma poco fortunato, fermato due volte dai legni.
La squadra di Spalletti sale così a quota 32 punti, agganciando momentaneamente il Milan e portandosi a una sola lunghezza dall’Inter, seppur con due gare in più rispetto alle milanesi. I toscani restano invece fermi a 11 punti, sempre penultimi.
Il primo tempo è avaro di emozioni, con ritmi bassi e molte interruzioni. La Juventus prova a prendere il controllo del gioco, ma fatica a trovare sbocchi offensivi. Il primo tentativo degno di nota arriva al 18’, quando Yildiz conclude alto dopo una lunga manovra. Poco dopo Koopmeiners sfrutta un errore di Calabresi, ma viene murato in extremis da Caracciolo.
Il Pisa cresce con il passare dei minuti e trova la sua occasione più clamorosa proprio allo scadere della prima frazione: cross di Aebischer su calcio d’angolo e colpo di testa di Moreo, che si stampa sulla traversa lasciando immobile Di Gregorio.
Nella ripresa i padroni di casa partono con maggiore coraggio. Al 60’ sfiorano ancora il vantaggio con Tramoni, che colpisce il palo di testa su un altro cross di Touré. La Juventus risponde cinque minuti più tardi con il mancino di Kelly, anche lui fermato dal legno: è il terzo palo del match.
Spalletti allora cambia volto alla squadra, inserendo Zhegrova e David. La mossa dà nuova energia ai bianconeri, che chiudono il Pisa nella propria area. Il gol arriva al 73’: verticalizzazione di Zhegrova per Cambiaso, sponda di McKennie e tap-in di Kalulu, favorito da una deviazione sfortunata di Calabresi.
Il Pisa prova a riaprire la gara, ma si espone alle ripartenze. In pieno recupero arriva il colpo del ko: bella giocata di Miretti, palla a Yildiz che con freddezza firma il 2-0 definitivo al 92’.
Juventus concreta e cinica, Pisa sfortunato ma combattivo. Nel prossimo turno i bianconeri ospiteranno il Lecce, mentre i nerazzurri faranno visita al Genoa.