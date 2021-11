Italia, De Rossi: “Jorginho importante, rigore non è tutto. Roma? Mourinho non deve stufarsi”

by Michele Muzzarelli

Daniele De Rossi - Foto Antonio Fraioli

Daniele De Rossi è stato intervistato da Sky Sport, a cui l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale ha parlato di vari temi. Tra questi ovviamente il riferimento al difficile momento dei giallorossi, con l’arrivo di Josè Mourinho in panchina: “Roma non deve stufarlo e fargli cambiare idea, stavano aspettando tutti qualche sconfitta – ha affermato De Rossi – Si tratta di uno dei più forti allenatori del mondo, forse della storia del calcio. Non avrà problemi a risolvere questo momento.” C’è spazio anche per un pronostico sullo Scudetto: “Credo che ci divertiremo molto, Milan e Napoli sono partite meglio ma penso che non ci sia una squadra nettamente più forte. Rientreranno anche le altre, Inter e Juve su tutte ma anche Roma e Lazio.”

Spazio infine per il capitolo nazionale, dopo l’1-1 tra Italia e Svizzera e l’errore dal dischetto di Jorginho: “Bisogna vedere quello che fa in tutti i 90 minuti, i rigori sono importanti ma non sono tutto – ha proseguito De Rossi – Cambiare tiratore? Sarà deciso nello spogliatoio, ma Jorginho rimane comunque un grande rigorista anche se gli ultimi due non sono andati bene. Quelli forti non hanno problemi a superare queste cose.” Sale l’attesa per la trasferta fondamentale in Irlanda del Nord: “La nostra è una squadra con attributi, ho vissuto il gruppo da vicino. Andare a Wembley in finale, passare in svantaggio dopo tre minuti in quell’ambiente e poi vincere non è da tutti. Non sarà una partita facile ma ho fiducia.”