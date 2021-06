Inter, ‘Il Messaggero’: accordo con la Lazio per Lazzari, operazione da 26 milioni

by Davide Triolo

Manuel Lazzari, Lazio 2020/2021 - Foto Antonio Fraioli

Manuel Lazzari starebbe percorrendo la strada per seguire Simone Inzaghi, dopo l’esperienza alla Lazio, verso la corte dell’Inter. Come riportato da ‘Il Messaggero’, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un’accordo con la società biancoceleste per l’esterno di centrocampo italiano, ex Spal, sulla base di 22 milioni di euro e 4 legati ai bonus, dunque un totale di 26 milioni di euro. L’operazione è naturalmente legata alla situazione relativa ad Achraf Hakimi, il quale sembrerebbe pronto a far le valige e accasarsi al Chelsea o al Paris Saint-Germain, con i francesi favoriti per assicurarsi le sue prestazioni. Strade incrociate tra gli esterni di Inter e Lazio, ma il club meneghino ha ben pensato di cautelarsi prima dell’effettiva cessione di Hakimi.