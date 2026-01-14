L’Inter vince con il Lecce e allunga: decide Pio Esposito, Napoli a -6

L’Inter batte 1-0 il Lecce nel recupero: gol decisivo di Pio Esposito e allungo a +6 su Napoli e Milan in classifica.

L’Inter non sbaglia e sfrutta al meglio il pareggio del Napoli contro il Parma. Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, i nerazzurri battono 1-0 il Lecce in trasferta e allungano in vetta alla classifica, portandosi a +6 su Napoli e Milan, quest’ultimo impegnato giovedì a Como.

Una vittoria sofferta ma pesantissima per la squadra di Cristian Chivu, che conferma il primato e manda un segnale forte nella corsa al titolo.

Primo tempo bloccato, poche occasioni

La gara si apre su ritmi contenuti, con l’Inter che gestisce il possesso ma fatica a trovare spazi contro un Lecce ordinato e compatto. Le occasioni scarseggiano e l’unica vera chance del primo tempo capita proprio ai padroni di casa, con Bonny, che non riesce però a concretizzare.

Ripresa più vivace, entra Lautaro

Nel secondo tempo l’Inter alza il baricentro. Barella prova a dare la scossa con una conclusione dalla distanza, mentre Chivu si gioca la carta Lautaro Martinez per aumentare il peso offensivo.

Il Lecce, però, resta in partita e sfiora il vantaggio con Siebert, che ha sui piedi una clamorosa occasione per sbloccare il match, non sfruttata.

Pio Esposito decisivo nel finale

Quando la partita sembra avviarsi verso lo 0-0, arriva l’episodio che decide l’incontro. Nel finale è il subentrato Pio Esposito a trovare il guizzo vincente, firmando l’1-0 che vale tre punti d’oro per l’Inter.

Una rete che premia la perseveranza nerazzurra e condanna il Lecce a una sconfitta amara dopo una prova generosa.

Classifica e scenari

Con questo successo, l’Inter consolida il primato e sale a +6 su Napoli e Milan, che resta però con una partita da recuperare. La squadra di Chivu continua a dettare il passo, mostrando solidità e capacità di colpire anche nelle serate più complicate.