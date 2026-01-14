Sportface TVOriginals
L’Inter vince con il Lecce e allunga: decide Pio Esposito, Napoli a -6

Franz Monaco
CALCIO Serie A Inter FC Internazionale vs US Lecce
Francesco Esposito of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and US Lecce at San Siro Stadium in Milan

L’Inter batte 1-0 il Lecce nel recupero: gol decisivo di Pio Esposito e allungo a +6 su Napoli e Milan in classifica.

L’Inter non sbaglia e sfrutta al meglio il pareggio del Napoli contro il Parma. Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, i nerazzurri battono 1-0 il Lecce in trasferta e allungano in vetta alla classifica, portandosi a +6 su Napoli e Milan, quest’ultimo impegnato giovedì a Como.

Una vittoria sofferta ma pesantissima per la squadra di Cristian Chivu, che conferma il primato e manda un segnale forte nella corsa al titolo.

Francesco Esposito of FC Internazionale seen in action during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and US Lecce at San Siro Stadium in Milan

Primo tempo bloccato, poche occasioni

La gara si apre su ritmi contenuti, con l’Inter che gestisce il possesso ma fatica a trovare spazi contro un Lecce ordinato e compatto. Le occasioni scarseggiano e l’unica vera chance del primo tempo capita proprio ai padroni di casa, con Bonny, che non riesce però a concretizzare.

Ripresa più vivace, entra Lautaro

Nel secondo tempo l’Inter alza il baricentro. Barella prova a dare la scossa con una conclusione dalla distanza, mentre Chivu si gioca la carta Lautaro Martinez per aumentare il peso offensivo.

Il Lecce, però, resta in partita e sfiora il vantaggio con Siebert, che ha sui piedi una clamorosa occasione per sbloccare il match, non sfruttata.

Francesco Esposito of FC Internazionale celebrates with his teammates after scoring a goal during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and US Lecce at San Siro Stadium in Milan

Pio Esposito decisivo nel finale

Quando la partita sembra avviarsi verso lo 0-0, arriva l’episodio che decide l’incontro. Nel finale è il subentrato Pio Esposito a trovare il guizzo vincente, firmando l’1-0 che vale tre punti d’oro per l’Inter.

Una rete che premia la perseveranza nerazzurra e condanna il Lecce a una sconfitta amara dopo una prova generosa.

Classifica e scenari

Con questo successo, l’Inter consolida il primato e sale a +6 su Napoli e Milan, che resta però con una partita da recuperare. La squadra di Chivu continua a dettare il passo, mostrando solidità e capacità di colpire anche nelle serate più complicate.

