Davide Frattesi si avvicina a passo spedito verso la cessione nel mercato di gennaio: quattro club di Serie A sono alla finestra.

C’è un nome che torna a circolare con costanza nei corridoi del mercato di Serie A ed è quello di Davide Frattesi. Dopo un avvio di stagione complicato, figlio del poco spazio trovato in squadra, il centrocampista avrebbe maturato in sé la voglia di lasciare Milano. L’ex Sassuolo sarebbe pronto a mettere fine alla sua avventura nerazzurra nel mercato di gennaio. Alla porta dell’Inter avrebbero già bussato quattro club di Serie A.

Frattesi prepara le valigie: resta in Serie A?

Da giorni il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare con insistenza tra le scrivanie dei dirigenti di alcuni massimi club della Serie A. Il centrocampista è di nuovo al centro del mercato italiano. Dopo i tentativi nella passata stagione, la Roma starebbe valutando un nuovo assalto.

I giallorossi non avrebbero mai smesso di guardare con interesse a Frattesi, cresciuto nel suo settore giovanile e legato da tempo ai colori del club capitolino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il prezzo per la cessione sarebbe stato fissato intorno ai 40 milioni di euro.

L’ex Sassuolo rappresenta un profilo ideale per completare il reparto di centrocampo di una squadra che vuole abbinare qualità e intensità. In più, Frattesi conosce il campionato italiano come le proprie tasche ed è ancora un profilo giovane e quindi con ancora ampi margini di crescita.

Oltre alla Roma, anche Juventus, Napoli e Lazio seguono con attenzione l’evolversi della situazione. La presenza di più pretendenti potrebbe accelerare i tempi, portando a un’asta di mercato nel mercato di gennaio. La decisione di lasciare il club nerazzurro sarebbe nata dopo un avvio di stagione difficile.

Lo spazio per il centrocampista è stato pochissimo: all’Inter ha raccolto appena 372 minuti in 11 presenze. Il centrocampista classe 1999 cerca un nuovo club con cui rilanciarsi e ricoprire un ruolo da protagonista, in modo da rientrare con prepotenza nel giro della Nazionale italiana.