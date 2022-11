Inter, Farris: “Disputeremo amichevoli con coefficiente crescente, sosta incognita per tutti”

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del programma dei nerazzurri in vista della ripresa del campionato: “Abbiamo scelto di spostarci per mettere minuti nelle gambe, ma anche per evitare il freddo. Potremo inoltre attendere i giocatori che torneranno dal Mondiale e portare tutti allo stesso livello. La sosta rappresenta un’incognita per tutti, eravamo consapevoli che sarebbe stata una stagione anomala“. Farris ha poi parlato del rischio infortuni: “Disputeremo amichevoli con coefficiente crescente così da arrivare pronti alla ripresa della Serie A. Ovviamente i giocatori impegnati al Mondiali si alleneranno in maniera meno intensa“.