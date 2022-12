Highlights e gol Empoli-Sassuolo 2-1, amichevole 2022 (VIDEO)

di Simone Caravano 10

Termina 2-1 il match tra Empoli e Sassuolo, match amichevole in preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Castellani, è stata decisa dalle reti di Satriano e Baldanzi, di Thorstvedt il gol ospite. Un buon successo dunque per l’Empoli, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco il video con gli highlights del match: