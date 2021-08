Formazioni ufficiali Empoli-Lazio, Serie A 2021/2022

by Alessandro Amoruso

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio, match valido per la prima giornata della Serie A 2021/2022. Debutto stagionale per i toscani neo-promossi di Aurelio Andreazzoli e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quest’ultimo è innegabilmente l’ex del confronto: l’attuale tecnico dell’Aquila ha allenato l’Empoli in tre stagioni, conquistando nel 2013/2014 la promozione nella massima serie, mentre nel campionato successivo, il 2014/2015, sempre alla guida della formazione, lo ha visto debuttare da allenatore in Serie A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 21 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti.

Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI: (in attesa)

LAZIO: (in attesa)