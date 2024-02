Diffidati Inter-Juventus: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

A San Siro è tutto pronto per Inter-Juventus, big match Scudetto della ventitreesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi vuole blindare la vetta e impreziosire ulteriormente un inizio di anno solare che ha già regalato un trofeo, la Supercoppa Italiana. Nel 2024 l’Inter ha vinto ognuna delle cinque gare disputate contando tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre: in generale, la squadra nerazzurra non vince le prime sei partite giocate in un singolo anno solare dal 2007, in quel caso con Roberto Mancini in panchina. C’è voglia di tre punti, con un occhio al tema diffidati, visto che Inzaghi è da sempre molto sensibile alla questione dei cartellini gialli. Al momento però c’è un solo diffidato in casa nerazzurra ed è Alessandro Bastoni. Nel prossimo turno l’Inter farà visita alla Roma all’Olimpico.

DIFFIDATI INTER: Bastoni