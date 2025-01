Da Udine ad Udine. La Roma, oltre nove mesi dopo, torna alla vittoria in trasferta. E lo fa in rimonta grazie ai due calci di rigore trasformati da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Un successo, quello esterno, che mancava da ben diciotto partite di fila: tredici in campionato e cinque in Europa League. L’ultimo successo era stato proprio in Friuli il 25 aprile 2024 quando si giocarono gli ultimi minuti della prosecuzione della partita rinviata qualche settimana prima per il malore occorso a Ndicka. Nove mesi dopo e due allenatori dopo la Roma torna al successo esterno interrompendo una striscia enorme: in campionato erano 13 partite senza successi fuori casa, non capitava dal 1998/1999 quando furono 15. Il record rimane a quota 30 ed è datato 1950/1951: quando ci furono addirittura 24 sconfitte e 6 sconfitte.

LE ULTIME TRASFERTE DI DE ROSSI

La stagione 2023/2024 della Roma in trasferta si conclude con i pareggi di Napoli (2-2) e Leverkusen (2-2) e le sconfitte di Bergamo (2-1) ed Empoli (2-1). Il nuovo campionato non si apre sotto i migliori auspici visto che Dovbyk e compagni pareggiano 0-0 a Cagliari, 0-0 a Torino contro la Juventus e si fanno riprendere allo scadere in casa del Genoa per l’1-1 finale. Partita che sarà anche l’ultima di De Rossi sulla panchina della Roma visto che, un paio di giorni dopo, arriverà l’esonero a sorpresa.

IL BREVE REGNO DI IVAN JURIC

L’allenatore croato non riesce ad incidere e, anche lui in trasferta, non riesce a vincere. Perde in Svezia in casa dell’Elfsborg (1-0), non va oltre l’1-1 a Monza e tracolla senza giustificazioni a Firenze perdendo per 5-1 con la panchina che comincia a scricchiolare. Il trend non si inverte, anzi, arriva un’altra sconfitta in casa del Verona per 3-2 e, nella sua ultima trasferta da allenatore giallorosso, non va oltre l’1-1 in casa dei belgi dell’Union Saint Gilloise.

CON RANIERI LA SVOLTA ARRIVA SOLO ALL’OLIMPICO

Claudio Ranieri arriva per il suo terzo atto da allenatore della Roma. E riesce a cambiare il trend solamente tra le mura amiche mentre continuano inesorabili in trasferta. La prima partita non è delle più semplici e Pellegrini e compagni escono sconfitti dalla trasferta di Napoli per 1-0. In Europa League la Roma gioca una buona partita in casa del Tottenham, ma raccoglie un 2-2 che allunga la striscia di non vittorie fuori dallo stadio Olimpico. Quando tutto sembra andare per il verso giusto arriva il doloroso stop a Como, un 2-0 nato e maturato negli ultimi minuti di gioco. Poi arrivano i pareggi a San Siro con il Milan di Fonseca ai saluti (1-1) e il 2-2 agguantato all’ultimo istante in casa del Bologna. In Europa i giallorossi incappano di nuovo nell’ennesima serata storta e perdono 1-0 in casa dell’Az. Ma domenica 26 gennaio si torna ad Udine, dove tutto era cominciato: torna la vittoria in trasferta. Tornano i sorrisi. E la Roma può dare la caccia ai posti europei.