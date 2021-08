Chievo, diffida alla Figc per impedire lo svincolo dei giocatori

by Mattia Zucchiatti 8

Il Chievo non si arrende dopo la decisione del TAR del Lazio di confermare la bocciatura della domanda di iscrizione in Serie B. L’ultimo tentativo è il ricorso al Consiglio di Stato. Ma non solo: in attesa del pronunciamento del massimo giudice speciale amministrativo, secondo quanto riferito da L’Arena, la società avrebbe anche inviato una diffida alla Figc perché non svincoli subito i giocatori tesserati. Ora l’ultima speranza del Chievo è una Serie B a ventuno squadre.