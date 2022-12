Bologna, programmata amichevole contro il Verona il 22 dicembre

Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha comunicato che “il ciclo di amichevoli di preparazione alla ripresa del campionato si completerà con Verona-Bologna”. Il match è in programma giovedì 22 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Bentegodi e l’accesso all’impianto sarà riservato a coloro che possiedono la tessera del tifoso del Verona. La squadra di Thiago Motta nel frattempo continua ad allenarsi, anche in vista dell’amichevole di venerdì 9 dicembre contro il Kapfenberg. Lo stesso vale per il Verona, che nella giornata di domenica 18 dicembre affronterà al Bentegodi l’NK Istra, club della prima serie croata.