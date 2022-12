Amichevoli 2022: poker Lazio, termina 2-5 l’amichevole contro l’Hatayspor

Buon test per la formazione azzurra di mister Sarri, termina 2-5 l’amichevole tra Lazio e Hatayspor. E’ Matias Vecino a sbloccare il risultato al 32esimo minuto, ricevendo un assist involontario da parte di Immobile e insaccando il pallone in rete. Altre tre le reti nell’arco di 5 minuti: El Kaabi ristabilisce subito l’equilibrio, gol reso vano però dal doppio allungo della Lazio. Immobile batte bene il rigore concesso al 38esimo, Pedro poi chiude con la sua marcatura il primo tempo sul risultato dell’1-3.

Nella ripresa è subito l’Hatayspor ad accorciare le distanze con la rete messa a segno al 47esimo da Ze Luis che svetta di testa più in alto di Lazzari e fa un grande gol. Al 63esimo arriva poi un nuovo rigore per le aquile, questa volta è Zaccagni a posizionarsi sul dischetto e a non sbagliare. La definitiva rete del 2-5 viene invece insaccata in rete da Romero, dopo un doppio tentativo: il centrocampista col mancino spiazza il portiere avversario e mette il lucchetto sul match.