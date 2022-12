Amichevole invernale 2022: ottimo test Inter, battuto 6-1 lo Gzira United

Buon primo test per l’Inter: la squadra di Inzaghi si impone per 6-1 contro lo Gzira United, club militante nel campionato maltese. Vantaggio nerazzurro già al termine della prima frazione di gioco. Bellanova e Asllani colmano le mancanze e sbloccano il risultato. Al 16esimo è l’esterno numero 12 a raccogliere bene un cross di Bastoni in area, ed insaccare di testa l’1-0. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, il centrocampista albanese carica un gran destro dalla distanza, pallone che rimbalza davanti al portiere croato ed entra in rete. Al 35esimo è poi Jefferson tutto solo davanti alla porta ad accorciare le distanze. Al 40esimo la perfetta punizione di Calhanoglu però non lascia speranze, così come l’azione firmata da Gosens due minuti dopo, che chiude il primo tempo sul 4-1. Nella seconda frazione sono Dimarco e Mkhitaryan a chiudere il tabellino dei marcatori. Termina 6-1.