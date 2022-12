Amichevole 2022: il Lecce batte il Varazdin grazie a una doppietta di Joan Gonzalez

Nell’ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato di Serie A, il Lecce supera l’NK Varazdin con il punteggio di 2-0. Davanti ai quasi 6000 dello Stadio Via del Mare, gli uomini di Baroni regolano la formazione croata grazie a una doppietta di Joan Gonzalez. Match che di fatto dura un solo tempo, dato che nella ripresa l’intensità cala drasticamente. Buoni segnali comunque per il Lecce in vista del 4 gennaio, in cui ospiterà la Lazio nel primo impegno dopo la sosta mondiale.

IL TABELLINO

CRONACA – Ottima partenza del Lecce, che dopo appena 7′ è già in vantaggio. Strefezza lascia partire un cross dalla sinistra e Joan Gonzalez s’inserisce con i tempi giusti, trovando il colpo di testa vincente nell’area piccola. Ancora protagonista lo spagnolo una decina di minuti dopo, quando sugli sviluppi di un corner lascia partire una splendida conclusione dal limite dell’area. La palla s’infila sotto l’incrocio dei pali senza che il portiere possa intervenire ed il Lecce festeggia. Doppietta dunque in un quarto d’ora per Gonzalez, che a 5′ dall’intervallo deve però abbandonare il campo. In seguito ad uno scontro di gioco, il centrocampista prova a stringere i denti ma è costretto a essere sostituito. Al suo posto Askildsen. Per il resto il Lecce continua a provarci, specialmente con Colombo, ma la frazione volge al termine senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa, invece, i ritmi calano notevolmente e allo stesso tempo diminuiscono anche le occasioni da gol. Paradossalmente, l’emozione più grande sono i fuochi d’artificio sparati dalla Curva Nord. La stanchezza inizia a farsi sentire e neppure le sostituzioni operate dai due tecnici riescono a ravvivare la sfida. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro: vince il Lecce 2-0.