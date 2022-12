Tabellino Lecce-Varazdin 2-0: gol e marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Lecce-Varazdin, match amichevole disputato allo Stadio Via del Mare a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Baroni trionfa con il punteggio di 2-0, portando a casa un match a senso unico in cui la squadra croata non ha mai tirato in porta. Decide la doppietta di Joan Gonzalez nel primo quarto d’ora di gioco. Ecco il tabellino completo della sfida:

LA CRONACA DEL MATCH

Lecce: Falcone, Gendrey (31’st Lemmens), Baschirotto (1’st Tuia), Umtiti, Gallo (31’st Pezzella), Blin (31’st Björkengren), Hjulmand (31’st Listkowski), Gonzalez (37’pt Askildsen), Strefezza (16’st Oudin), Colombo (16’st Voelkerling) , Di Francesco (1’st Rodriguez). A disposizione: Brancolini, Bleve, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: M. Baroni

NK Varazdin: Radosevic (24’st Bulat), Stanic, Stolnik (1’st Jelenic), Ba (24’st Skaricic), Kolaric, Teklic, Puchlin, Pilj (24’st Lusavec), Herrera (1’st Peric), Brodic (1’st Banovec), Sego (1’st Elezi). A disposizione: Tezak, Pellumbi, Ocvirek, Urata. Allenatore: M. Kovacevic

Marcatori: 7’pt – 16’pt Gonzalez

Recupero: 2’pt – 5’st

Arbitro: Ivano Pezzuto della sez. di Lecce

Assistenti: Alessandro Cipressa della sez. di Lecce – Mattia Politi della sez. di Lecce

IV Ufficiale: Domenico Leone della sez. di Barletta

Spettatori: 4.268 paganti + 1.400 biglietti per scuole calcio

Note: prima del fischio d’inizio il presidente del Varazdin Branko Janžek ha voluto ringraziare il presidente dell’U.S. Lecce per l’ospitalità e la calorosa accoglienza omaggiandolo con una maglia personalizzata ed un dipinto.