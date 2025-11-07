Giornata storica all’Arena Garibaldi: i nerazzurri battono 1-0 la Cremonese grazie a un colpo di testa di Touré e conquistano il primo successo dal ritorno in Serie A.

Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Pisa trova finalmente la sua prima vittoria in Serie A e il primo gol casalingo della stagione, battendo 1-0 la Cremonese in uno scontro diretto che potrebbe segnare la svolta del campionato nerazzurro.

Un successo pesantissimo per la squadra di Alberto Gilardino, che ritrova fiducia e concretezza dopo settimane di sofferenza e sfortuna.

LA PARTITA

Il Pisa parte con decisione, spinto dal pubblico dell’Arena Garibaldi. Nel primo tempo Touré e Nzola provano a sbloccare il match, mentre la Cremonese si affida alle invenzioni di Franco “El Mudo” Vazquez, che però spreca due buone occasioni.

I toscani si vedono annullare una rete al 25′, poi rischiano grosso nel finale di frazione quando Faye e Barbieri non trovano il gol del vantaggio per gli ospiti.

Nella ripresa la squadra di Gilardino perde Cuadrado per un problema muscolare e protesta per un presunto rigore negato, ma continua a crederci.

La traversa colpita da Vazquez sembra preludere al vantaggio lombardo, ma il match cambia al 75′: Touré si avventa sul cross di Tramoni e di testa batte Sarr, regalando ai nerazzurri un gol che resterà negli annali.

Nel finale la Cremonese inserisce forze fresche — Bonazzoli e Floriani Mussolini — e si riversa in avanti, ma il Pisa resiste con orgoglio.

Un assedio respinto, un urlo liberatorio al triplice fischio: tre punti d’oro, primo successo e primo sorriso per Gilardino in massima serie.

LA CLASSIFICA

Con questa vittoria il Pisa sale a 9 punti, lasciandosi alle spalle la zona retrocessione e ritrovando entusiasmo.

La Cremonese, invece, resta ferma a quota 14, rallentando dopo le buone prove delle ultime settimane.