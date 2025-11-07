Serie A, il Pisa scrive la storia: primo gol e prima vittoria in casa contro la Cremonese
Giornata storica all’Arena Garibaldi: i nerazzurri battono 1-0 la Cremonese grazie a un colpo di testa di Touré e conquistano il primo successo dal ritorno in Serie A.
Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Pisa trova finalmente la sua prima vittoria in Serie A e il primo gol casalingo della stagione, battendo 1-0 la Cremonese in uno scontro diretto che potrebbe segnare la svolta del campionato nerazzurro.
Un successo pesantissimo per la squadra di Alberto Gilardino, che ritrova fiducia e concretezza dopo settimane di sofferenza e sfortuna.
LA PARTITA
Il Pisa parte con decisione, spinto dal pubblico dell’Arena Garibaldi. Nel primo tempo Touré e Nzola provano a sbloccare il match, mentre la Cremonese si affida alle invenzioni di Franco “El Mudo” Vazquez, che però spreca due buone occasioni.
I toscani si vedono annullare una rete al 25′, poi rischiano grosso nel finale di frazione quando Faye e Barbieri non trovano il gol del vantaggio per gli ospiti.
Nella ripresa la squadra di Gilardino perde Cuadrado per un problema muscolare e protesta per un presunto rigore negato, ma continua a crederci.
La traversa colpita da Vazquez sembra preludere al vantaggio lombardo, ma il match cambia al 75′: Touré si avventa sul cross di Tramoni e di testa batte Sarr, regalando ai nerazzurri un gol che resterà negli annali.
Nel finale la Cremonese inserisce forze fresche — Bonazzoli e Floriani Mussolini — e si riversa in avanti, ma il Pisa resiste con orgoglio.
Un assedio respinto, un urlo liberatorio al triplice fischio: tre punti d’oro, primo successo e primo sorriso per Gilardino in massima serie.
LA CLASSIFICA
Con questa vittoria il Pisa sale a 9 punti, lasciandosi alle spalle la zona retrocessione e ritrovando entusiasmo.
La Cremonese, invece, resta ferma a quota 14, rallentando dopo le buone prove delle ultime settimane.