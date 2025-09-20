Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri vince ancora e travolge l’Udinese: al Bluenergy Stadium finisce 0-3.

Un sabato sera a dir poco scoppiettante quello andato in onda al Bluenergy Stadium di Udine, che ha visto il Milan dominare sui padroni di casa. La squadra rossonera – orfana di Massimiliano Allegri, con Landucci a sostituirlo in panchina – non ha fatto sconti all’Udinese a cui ha inflitto ben tre reti.

Nonostante un avvio di gara abbastanza equilibrato, le sorti si sono volte a favore del Diavolo che ha trafitto i friulani nel segno di un doppio Christian Pulisic e di Youssouf Fofana, tutto in pochi minuti. Menzione d’onore, dunque, va allo statunitense che, con oggi, ha ottenuto ben dieci premi come “Player of The Match”.

Udinese-Milan, è supremazia rossonera

L’anticipo del sabato sera inizia subito nel segno dell’intensità, con le due squadre subito involate verso le porte avversarie nel tentativo di cambiare subito le sorti del match. A farsi particolarmente pericoloso, però, è il Milan che, con il pallino del gioco in mano, si affaccia nei pressi di Razvan Sava con Pulisic e Santiago Gimenez.

La partita si sblocca così al minuto 40: cross di Pervis Estupinan che arriva dritta sui piedi di Pulisic che a porta praticamente vuota la mette dentro. Il raddoppio arriva dopo solo un minuto dall’inizio della seconda metà di gioco: l’Udinese perde un pallone fatale in area di rigore che viene intercettato da Fofana che calcia sul primo palo, lasciando di sasso il portiere avversario.

Il risultato finale si concretizza al 53esimo con un’ottima azione costruita dal Milan. Dalla destra parte Rabiot che, accentratosi, regala un assist al bacio per Pulisic che calcia molto forte ancora una volta sul primo palo spiazzando Sava. Nulla da fare, dunque, per l’Udinese, che incassa così la sua prima sconfitta stagionale.