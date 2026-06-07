Roma, Wesley si fa male ed esce in lacrime: Mondiali a rischio

Non è un momento semplice per Wesley: l’esterno della Roma è uscito dal campo in lacrime per infortunio. Ora il Mondiale con il Brasile è a rischio

Brividi in casa Brasile. Carlo Ancelotti è in ansia per le condizioni di Wesley, che ha subito un infortunio proprio a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, nell’ultima amichevole di avvicinamento. Un contrasto di gioco, una smorfia di dolore e il calciatore ha subito capito che qualcosa non andava.

È stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando, con lo staff medico immediatamente al lavoro per valutare l’entità del danno. Le prime indiscrezioni non sono incoraggianti. Lo staff verdeoro sta monitorando ora per ora la situazione, ma il Mondiale appare sempre più a rischio.

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Il calciatore della Roma è un uomo importante nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti ed è reduce da un’ottima stagione in Italia, in cui è migliorato tanto nel 3-4-2-1 di Gasperini.

Le parole di Ancelotti e i possibili sostituti di Wesley

Wesley ha iniziato a piangere quando ha capito di essersi infortunato in un momento così delicato, ma Ancelotti è parso mantenere la calma per quanto possibile: “Io penso che avrà il tempo di recuperare ed essere con noi al Mondiale. Altrimenti, dovremo scegliere un altro giocatore e avremo il tempo per farlo”.

Il Brasile, intanto, si sta cautelando studiando le alternative. Due i nomi caldi sul taccuino del commissario tecnico: Dodo e Luis Henrique. Le caratteristiche sono simili a quelle di Wesley, anche se il livello di gioco attuale non può essere lo stesso.

Le prossime 48 ore saranno decisive. Il Mondiale attende, e il Brasile deve fare chiarezza sul suo parco esterni e sulle condizioni del giallorosso.