La Roma scenderà in campo domani in Europa League contro il Midtjylland dove finora sono arrivate 2 vittorie e 2 sconfitte: le sue parole in conferenza,

Domani la squadra di Gian Piero Gasperini se la giocherà in Europa League contro il Midtjylland a partire dalle 18.45 e per l’occasione, alla vigilia, ha parlato lo stesso tecnico in conferenza. Ecco allora il punto della situazione in casa giallorossa sugli infortuni e non solo.

Roma, le parole di Gasperini in conferenza stampa: il punto sugli infortunati

In conferenza, Gasperini ha dichiarato: “Giochiamo contro una bella squadra, con giovani di qualità e un gioco offensivo. Hanno molte soluzioni e buone individualità. Mi aspetto una partita piacevole e aperta, tra due squadre che cercano sempre il gol”.

“Siamo cresciuti – ha continuato – abbiamo più varianti e personalità, anche fuori casa in ambienti difficili. Abbiamo giocatori forti: altrimenti sarebbe complicato”.

“Dybala e Bailey? La cosa fondamentale è che abbiano recuperato completamente. Oggi faranno il secondo allenamento con il gruppo e, se tutto procede bene, saranno disponibili. I minuti contano relativamente: l’importante è che stiano bene”.

Poi su Ndicka ed El Aynaoui: “Dovrebbero partire circa una settimana prima della Coppa d’Africa e contro il Como probabilmente non ci saranno. Mi spiace perderli ora, ma andremo avanti con le nostre tante risorse e compenseremo le assenze. Era qualcosa che sapevamo già. Sono due giocatori che, con Costa d’Avorio e Marocco, possono arrivare lontano nella competizione”.